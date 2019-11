La décision concernant la deuxième demande de libération de Patrick Balkany sera rendue le 13 novembre

Patrick Balkany saura le 13 novembre s'il peut sortir de prison. La cour d'appel de Paris examinait ce mardi la deuxième demande de remise en liberté du maire LR de Levallois-Perret, liée à sa condamnation pour blanchiment de fraude fiscale. La décision a été mise en délibéré. La première demande de remise en liberté de Patrick Balkany, portant sur le premier volet de l'affaire pour laquelle il a été doublement condamné, a déjà été acceptée le 28 octobre dernier mais il n'a pas pu sortir de prison. Il faut en effet attendre la décision dans le deuxième volet de l'affaire. Patrick Balkany est incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé depuis six semaines, après ces deux condamnations. La première pour fraude fiscale, le 13 septembre, à quatre ans de prison avec mandat de dépôt. Ensuite pour blanchiment aggravé, le 18 octobre, à cinq ans de prison et un nouveau mandat de dépôt.

Balkany met en avant son âge et son état de santé

Comme lors de sa première demande, Patrick Balkany a mis en avant son âge (71 ans) et son état de santé, notamment son opération d'une tumeur dans le dos et des fragilités cardiaques pour convaincre les juges. "Je veux sortir car j'ai des soucis de santé", a-t-il plaidé. L'avocat général a insisté, pour sa part, sur les risques de fuite de Patrick Balkany : "Il y a un risque possible, plausible, prévisible, et M. Balkany n'en est pas exempt. Le risque de fuite est un motif toujours fondé." Un argument déjà balayé par Eric Dupond-Moretti le défenseur du maire de Levallois-Perret, lors de l'audience précédente. "Sa femme est ici, sa famille, sa maison : c'est scandaleux de dire qu'il y a un risque de fuite", d'autant que "son passeport est entre les mains de la justice française" avait expliqué l'avocat.