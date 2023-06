La décision concernant les "décrocheurs" poitevins des portraits du président sera rendue le 19 septembre

Les cinq "décrocheurs", militants du collectif ANV COP21 (Action Non Violente) et leur avocate après l'audience du 13 juin 2023.

"On voulait attirer l'attention" affirment les cinq prévenus à la barre devant la présidente ce mardi 13 juin. Tous reconnaissent les faits : ils font bien partie des militants qui ont décroché des portraits d'Emmanuel Macron dans des mairies de la Vienne en 2019. A la barre, ils sont revenus sur leurs revendications écologistes, et l'importance, selon eux, d'une prise de conscience des pouvoirs publics et de la population sur la question de l'urgence climatique.

Une prise de conscience nécessaire, a argumenté Bernard Legube, professeur émérite de l'Université de Poitiers, spécialiste des questions liées à l'eau, et cité comme témoin par la défense : "Nous, les scientifiques, on n'arrête pas de communiquer. Mais devant un public de convaincus ! On a besoin de lanceurs d'alerte." Les prévenus, des militants du collectif ANV COP1 (Action Non Violente), étaient jugés pour des faits de vol en réunion. Le Ministère public a demandé la reconnaissance de culpabilité, mais y a ajouté une dispense de peine.

Leur avocate, Maître Anne-Sophie Arbellot de Rouffignac, a plaidé pour la relaxe. Au nom de l'état de nécessité climatique, mais aussi de la liberté d'expression. C'est à ce dernier titre que d'autres décrocheurs ont été reconnus non coupables des mêmes faits. Pour la Vienne, la décision a été mise en délibéré, et sera rendue le 19 septembre prochain.