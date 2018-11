La décision concernant la libération conditionnelle de Jean-Claude Romand mise en délibéré au 11 janvier

Saint-Maur, La Madeleine, France

La demande de demande de libération conditionnelle déposée par Jean-Claude Romand était examinée ce mardi matin à la centrale de saint-Maur dans l'Indre et la décision a été mise en délibéré au 11 janvier prochain. Jean-Claude Romand sera donc fixé en début d'année sur son éventuelle sortie de détention, âgé de 64 ans, il est en prison depuis 22 ans, la durée de sa période de sûreté.

De son côté, l'avocate des parties civiles estime que cette demande est prématurée. Le parquet s'oppose également à une libération conditionnelle dès le début de l'année 2019.

Un projet de réinsertion solide

Initialement prévue le 18 septembre dernier, l'examen de cette demande de libération conditionnelle avait été reportée. Jean Claude Romand, 64 ans, a étécondamné à la réclusion criminelle à perpétuité en juin 1996, après avoir tué cinq membres de sa famille dans l'Ain et le Jura. L'homme, qui se faisait passer pour un brillant médecin, a tué sa femme, ses deux enfants et ses parents alors que ses proches allaient découvrir la vérité sur sa vie. Jean-Claude Romand est libérable depuis 2015 puisqu'il avait terminé sa période de sûreté et a un projet de réinsertion solide, un emploi, un logement et des garanties sur le plan financier.