Francis Heaulme sera jugé seul pour le double meurtre de Montigny-les-Metz

La cour de cassation a décidé ce mardi de rejeter l’appel du non-lieu dont a bénéficié Henri Leclaire dans l’affaire du double meurtre de Montigny-Les-Metz. Leclaire est donc définitivement mis hors de cause. Francis Heaulme comparaîtra donc seul lors d'un cinquième procès.

La cour de cassation a décidé de rejeter l’appel du non-lieu dont a bénéficié Henri Leclaire dans l’affaire du double meurtre de Montigny-les-Metz ce mardi 10 janvier. Le pourvoi avait été déposé par la mère d'un des deux petits garçons tués. Les deux enfants ont été tués à coups de pierre à Montigny les Metz en septembre 1986.Les

Des éléments nouveaux qui ne sont pas déterminants

Le non-lieu d'Henri Leclaire devient définitif, et il n'est pas poursuivi.

La cour de cassation estime que les témoins de dernière minute ne sont pas déterminants. Ni le cheminot qui dit avoir vu leclaire avec un tee shirt portant des traces de sang.. Ni celui de la femme, à qui Leclaire a rejoué une scène qui semblait être celle de l'agression des enfants.

Enfin et surtout aucun témoignage n'apporte la preuve que les deux hommes se connaissaient ou se fréquentaient. Quand aux aveux d'Henri Leclaire qui datent de 1986. Ils ne sont pas non plus probants pour les magistrats.

Une cinquième procès avec Francis Heaulme comme seul accusé

C'est donc seul que Francis Heaulme devra répondre du double meurtre devant la cour d'assise Et cela pourrait aller très vite, des dates sont déjà envisagées fin mai. Le procès reprendrait du début, comme si rien n'était arrivé. Entre temps, il se sera tout de même passé trois ans.

Trois ans de procédures

Il y a un mois, l'avocat général dans ses conclusions a estimé qu'il y avait une erreur juridique. Au lieu d'ouvrir une nouvelle information judiciaire, il aurait fallu rouvrir le dossier pour charges nouvelles.

Il y a bientôt trois ans, au lendemain de l'arrêt du procès du double meurtre de Montigny-les-Metz, on pensait l'affaire entendue. Il y avait de nouveaux témoins qui incriminaient Henri Leclaire, le premier en 1986 à avoir avoué le meurtre. Il ne pouvait donc pas être un simple témoin. La justice ordonne une nouvelle information judiciaire, et dans un premier temps décide son renvoi devant les assises.

Son avocat fait appel le 7 juillet dernier, la chambre de l'instruction fait marche arrière, et lui accorde un non-lieu. C’est cette décision qui faisait l’objet du pourvoi.

