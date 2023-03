La Défense : la flèche de la grue a été retournée, le périmètre de sécurité est levé

C'est entre 7h30 et 10h que l'opération de rotation de la grue s'est déroulée ce vendredi 3 mars sur la tour Hopen à La Défense. Les services de l’Etat, les pompiers de Paris étaient présents sur place pour aider les équipes d'Eiffage et du fabricant Liebherr a procéder à cette sécurisation.

La flèche de la grue a donc été placée au-dessus de la terrasse du 39e étage de la tour Hopen, une tour en travaux du quartier de La Défense. Elle a ensuite été fixée à l’immeuble par des sangles. Cette mise en sécurité de la flèche a permis la levée provisoire du périmètre de sécurité .

À cette occasion, le préfet des Hauts-de-Seine, Laurent Hottiaux, est venu constater les premiers travaux de sécurisation autour de la grue endommagée.

Il est désormais question de déposer la flèche endommagée. En fonction de la méthode choisie par les équipes sur place, un nouveau périmètre de sécurité pourrait être établi, afin de garantir la sécurité des riverains.

Les experts mandatés par Eiffage et par Liebherr sont mobilisés pour déterminer les causes de l’incident et pour choisir le meilleur scénario de démontage de la flèche de la grue.