La dégradation des radars peut coûter cher : jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende

Les radars fixes rapportent bon an mal an près de 780 millions d'euros à l'Etat selon Yves Lemaire directeur de l'Association Prévention Routière en Bourgogne-Franche-Comté ! Cela fait selon nos estimations en Côte-d'Or entre 7 et 8 millions d'euros. D'après cette association financée par de grands groupes du monde de l'assurance, 90% de cette somme sert à financer des actions, des aménagements en faveur de la sécurisation de nos routes.

Des enquêtes ouvertes après chaque dégradation

Mais certains ne l'entendent pas de cette oreille puisque ces machines sont régulièrement la cible de vandales. Qu'ils soient peints, bâchés ou brûlés, même si les auteurs ne se font pas toujours prendre, à chaque fois les forces de l'ordre ouvrent des enquêtes et il arrive qu'on retrouve les fautifs explique le capitaine Charles Lichet commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Dijon.

"On enregistre la plainte, souvent elle émane du Conseil départemental, et puis on entame une enquête judiciaire pour déterminer qui a commis les faits. Des constatations sont effectuées sur place et des investigations peuvent également être réalisées sur la vidéo surveillance ou les flux téléphoniques et j'en passe." De nombreuses dégradations de ce type ont été commises lors du premier confinement en 2020 explique encore cet officier de la compagnie de gendarmerie de Dijon qui précise que le phénomène "c'est un peu atténué depuis 2021".

8 dégradations commises depuis début 2021

Ceci dit 8 faits sont à signaler depuis le début de l'année dans le ressort de cette compagnie. La dernière enquête ouverte à ce jour pour ces gendarmes concerne la dégradation, il y a une 15aine de jours, d'une machine installée à Morey-Saint-Denis sur la D974. "Les investigations sont en cours et j'ai bon espoir que la brigade puisse interpeller rapidement l'auteur des faits".

De très fortes amendes et de la prison

Considéré comme un "délit" la dégradation de ces radars peut entraîner des peines d'intérêt général accompagnée d'une amende de 15 000 euros, cela concerne les gens qui mettent un coup de peinture ou qui bâchent un radar par exemple. Mais si la machine a été plus gravement endommagée cela peut grimper jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende rappelle le capitaine Lichet.

Jusqu'à 7 ans de prison dans certains cas

Et selon l'avocat Fabien Kovac spécialiste du droit routier à Dijon des sanctions encore plus fortes peuvent être prononcées : si la personne est masquée au moment des faits ou bien si les faits sont commis à plusieurs, là on entre dans une autre dimension : jusqu'à 100 000 euros d'amende et 7 ans de prison. En France en 2017, selon des données communiquées par le ministère de l'Intérieur fin 2018 il y avait plus de 3 200 radars fixes en France. Ils ont flashé à l'époque près de 16 millions d'automobilistes ! Dont Près de 800 mille en Bourgogne-Franche-Comté.

"La dégradation des radars automatiques" est au coeur de notre dossier du jour à retrouver à 6H30 et 8H15 ou sur francebleu.fr bourgogne ce mercredi 15 septembre.