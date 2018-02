26000 Valence, France

Moins de délinquance dans la Drôme en 2017 par rapport à 2016.

La préfecture a dévoilé les chiffres et les statistiques de la police et de la gendarmerie pour l'année 2017 dans la Drôme.

La plupart des indicateurs sont en baisse , -8,2% pour les atteintes aux biens , - 6% pour les vols de véhicules , - 1,4% pour les vols sans violences contre des personnes , - 24% pour les vols violents sans armes ou encore - 4,9% pour les atteintes volontaires à l'intégrité physique.

Les cambriolages restent le point noir en zone rurale

Sur l'ensemble du département de la Drôme , la hausse n'est que de 0,2% ( 3661 faits recensés contre 3654 en 2016 ) mais en zone gendarmerie , 166 cambriolages supplémentaires ont été enregistrés au cours de l'année , principalement chez des particuliers , car les forces de l'ordre ont de plus en plus à faire avec des équipes qui viennent de Marseille , de Grenoble , de Lyon ou encore de Saint-Etienne.Malgré cette hausse , les gendarmes de la Drôme résolvent de plus en plus d'enquêtes : 978 personnes ont été placées en garde à vue en 2017 contre 958 en 2016.

La parole des femmes s'est aussi libérée dans la Drôme

Le nombre de plaintes pour violences sexuelles a très fortement augmenté l'an dernier dans le département , + 38% , un phénomène national qui touche aussi la Drôme. 308 faits ont été enregistrés contre 223 en 2016.

La délinquance en nette baisse dans les villes

Le recul de la délinquance est très sensible dans les principales agglomérations du département. -12% à Valence , -25% à Romans et -7 % à Montélimar. Entre 2014 et fin 2017 , la police a enregistré 2 mille délits de moins sur l'ensemble de ces agglomérations , mille de moins rien qu'à Valence , Portes-les Valence et Bourg-les-Valence.