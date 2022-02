La délinquance augmente en Charente-Maritime mais reste en deçà du niveau de 2019

La délinquance a augmenté de 14,6% en Charente-Maritime en 2021 mais de manière contrastée : les cambriolages et vols liés au véhicules sont en forte baisse, mais les atteintes aux personnes et notamment les violences intrafamiliales augmentent tout comme les escroqueries et abus de confiance.

L'année 2021 restera comme une année singulière en matière de délinquance. Comme tout le reste, le covid est venu bouleverser les chiffres et les tendances. Ainsi, l'an dernier la mortalité routière n'a jamais été aussi basse depuis 10 ans. 31 personnes sont mortes sur les routes du département, contre 43 en 2020 pourtant marquée par les confinements et 57 en 2019. Mais le nombre d'accident et le nombre de blessés reste élevé, et repart même à la hausse à par rapport à 2020. Le nombre de cambriolage a aussi fortement diminué (- 33% par rapport à 2019), les logements étant rarement vides en période de télétravail et de confinement.

En revanche, comme dans beaucoup de départements, les atteintes aux personnes ont augmenté de 9,8% et les violences intrafamiliales de 14,7%. Sans que l'on sache si le covid y est pour quelque chose, ou si la parole se libère enfin sur des faits autrefois tus. Les 3/4 des violences aux personnes sont subies au sein de la sphère familiale. Une situation qualifiée "d'assez inquiétante" par le préfet de la Charente-Maritime, Nicolas Basselier lors de la conférence de presse qu'il a tenu ce lundi avec les procureurs de La Rochelle et Saintes, ainsi que les patrons de la police et de la gendarmerie dans le département, même s'il n'y a eu aucun féminicide en 2021 en Charente-Maritime

La diminution de la mortalité routière est encore fragile selon le colonel Rémi de Gouvion Saint Cyr qui commande les gendarmes en Charente-Maritime Copier

Une prise en charge des victimes pourtant améliorée

Pour les policiers, les violences intrafamiliales constituent 3,5 interventions en moyenne par jours sur la cinquantaine dans le département. Ce sont 2 200 interventions par mois pour les gendarmes. Elles représentent 45% des déferrements aux parquets de Saintes et La Rochelle. Une cellule de veille a été mise en place au sein des parquets pour surveiller les situations à risque, améliorer la diffusion d'informations entre les services. Ce que Myriam Akkari, la directrice de la sécurité publique appelle un "écosystème" ou une "bulle" est créée autour de la victime dès qu'elle est entendue dans les commissariats et les gendarmerie, avec la présence d'intervenants sociaux ou d'associations d'aides aux victimes, pour éviter qu'elles soient seules pendant la procédure. La gendarmerie a aussi modifié son organisation, pour faciliter le dépôt de plainte, et traiter les dossiers de manière prioritaire. Le délai de traitement des procédures a diminué de moitié depuis 2020. S'ajoutent notamment la création de 5 cellules de lutte contre les atteintes aux personnes déployées dans tout le département avec des personnels spécialement formés pour recueillir la parole, une maison de la confiance et de la protection des famille.

Le traitement des violences intrafamiliales en Charente-Maritime s'est amélioré Copier

6 bracelets anti-rapprochement sont actifs en Charente-Maritime ainsi que 23 téléphones grave danger.