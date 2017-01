Selon un bilan communiqué ce mardi par la préfecture, la délinquance a baissé en 2016 dans l'Indre, par rapport à l'année précédente. Mais les chiffres sont très variables selon le type de délits.

"La délinquance a connu une évolution favorable en 2016 dans l'Indre", voilà les termes du communiqué délivré à l'occasion des voeux à la presse du préfet Seymour Morsy. Ce sont les atteintes aux biens qui ont le plus baissé : -4%, pour un total de 4.066 faits constatés pendant l'année dans les zones police et gendarmerie. Dans le détail, on a compté 951 cambriolages, 556 destructions et dégradations et 54 vols avec violences.

Des atteintes aux personnes un peu moins nombreuses

Les atteintes aux personnes sont elles aussi en baisse, mais plus légère : -0,8%, soit dix faits de moins qu'en 2015. On a relevé 91 violences sexuelles (dont un quart ont été commises dans le cadre familial) et 54 violences physiques crapuleuses.

Plusieurs points noirs

Ce bilan comporte tout de même des points noirs, à commencer par les escroqueries, en hausse de 17,5% (972 faits constatés contre 800 en 2015). Les coups et blessures volontaires sur personnes de plus de 15 ans ont aussi augmenté tout comme les menaces et les chantages. Enfin le taux d'élucidation a baissé, quelle que soit la catégorie d'affaire concernée (atteintes aux biens, atteintes aux personnes, escroqueries financières et économiques).