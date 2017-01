La délinquance en baisse dans la Marne

La délinquance a baissé dans la Marne en 2016. Moins 4,8% d'après le bilan présenté ce vendredi par la préfecture, la justice, la police et la gendarmerie. Il y a eu notamment moins de vols et d'agressions physiques.

« Ce sont des chiffres à prendre avec modestie », précise le Préfet de la Marne Denis Conus. Mais la délinquance a bel et bien diminué dans la Marne en 2016 par rapport à l’année précédente. Une diminution globale de 4, 8%. Moins de vols, notamment : les vols avec violence ont diminué de 5,8%, les vols sans violence de 7%, et les vols de voitures de près de 11%. En revanche, le nombre de cambriolages est stable, un peu plus de 3 500 l'année dernière sur l'ensemble du département. Mais il reste des points noirs : la sécurité routière, 37 accidents mortels, 39 tués, c'est deux de moins qu'en 2015, mais c'est encore trop estime le préfet.

Le nombre de violences intrafamiliales toujours élevé

Les chiffres concernant les violences intrafamiliales restent inquiétants, avec même une légère hausse en 2016.

Nous n’arrivons pas à juguler ce fléau, malgré des peines de plus en plus lourdes. Matthieu Bourrette, procureur de la République de Reims

1 508 faits ont été constatés sur l'ensemble de la Marne en 2016, dont 1 064 concernent les violences conjugales. Le nombre d'affaire est stable par rapport à 2015, mais reste évidemment trop important : les violences intrafamiliales représentent environ un tiers de l'ensemble des violences constatées. La Marne n'a rien d'exceptionnel : dans les Ardennes, les violences intrafamiliales représentent 29% des violences, soit 633 faits. 75 % des victimes sont des femmes.

A noter aussi que dans la Marne, les violences sexuelles sont en augmentation de 9%, contre % au niveau national.