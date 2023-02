La délinquance en hausse en Haute-Vienne, la Corrèze toujours un des départements les plus surs de France

La délinquance est en hausse en Haute-Vienne en 2022 par rapport à 2021. C'est le bilan présenté ce jeudi par les services de l'État dans le département. Tous les indicateurs augmentent mais restent en dessous de la moyenne nationale. En revanche en Corrèze, si les cas de violences conjugales sont en hausse, ils y a moins eu de faits de cambriolages. Surprise tout de même : les affaires d'escroqueries explosent.

ⓘ Publicité

En Haute-Vienne, les cambriolages ont augmenté de 12,6% entre 2021 et 2022, 15,4% pour les vols de voiture et même 45% sur les accessoires de voitures indiquent les services de l'État. Les violences sont aussi en hausse de 29% dans le département, avec une très grande majorité des faits qui se sont déroulés à l'intérieur des familles, pour plus de la moitié en zone rurale.

Près de 1.300 victimes ont été recensées l'année dernière. Cela correspond a environ un cas et demi par jour. "La parole est libérée et les gens ne tolèrent plus ces types de violences. Les voisins dénoncent, les gens qui entendent des cris dénoncent et nous appellent", explique le Lieutenant colonel David Poirier du groupement de gendarmerie de la Haute Vienne. "Une gifle n'a jamais été acceptable mais n'est plus acceptée maintenant. On peut-être un peu mieux en compte les victime", estime lui Yannick Salabert, le directeur départemental de la Police Nationale en Haute Vienne.

La Corrèze dans le top 10 des départements les plus surs de France

En Corrèze, la délinquance est aussi en hausse sur une année, comme en 2021 , en particulier, là aussi, sur les cas de violences intra-familiales. 13% d'augmentation et plus de 1000 faits recensés pour coups et blessures sur une année. En revanche, les faits de vols, de cambriolages sont en baisse dans le département.

Il y a tout de même "une anomalie" dans ces statistiques explique Etienne Desplanques, le préfet de la Corrèze. "Le nombre de cas d'escroqueries explose depuis deux ans. Est-ce que les Corréziens ne sont pas encore au fait des arnaques par téléphone ou sur internet où est-ce que les Corréziens portent plus plainte pour ce type de faits ?", interroge-t-il. Il assure que les services de l'État feront très attention sur ces points en 2023.

La sécurité routière s'améliore

Le bilan de la sécurité routière a aussi été présenté en Haute-Vienne et en Corrèze. Les chiffres sont, en Corrèze, très bons cette année. Le nombre de tués, 13 en 2022, est en baisse ainsi que le nombres de blessés. L'un comme l'autre affichent le plus petit nombre depuis ces cinq dernières années.

En Haute-Vienne, le nombre d'accidents mortels sur la route est aussi en forte baisse. 14 décès en 2022 contre 32 en 2021. Le nombre total d'accidents est en légère baisse, de même que le nombre de blessés. Mais "les hospitalisations restent à un niveau élevé", selon la préfecture qui veut mettre l'accent cette année sur la prévention auprès des jeunes et sur les usagers des deux-roues, cyclistes et trottinettes (sur les 14 morts de 2022, 3 étaient en vélo, ndlr).