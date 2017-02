La délinquance en légère baisse dans le Gard

La préfecture du Gard et les forces de l'ordre ont présenté ce jeudi les chiffres de la délinquance pour l'année 2016. Le nombre d'atteintes aux personnes est en baisse par rapport à 2015, tout comme celui des atteintes aux biens. Mais la criminalité reste élevée par rapport à la démographie.

La préfecture du Gard a dressé ce jeudi après-midi le bilan de la délinquance dans le Gard pour l'année 2016. Un bilan plutôt bon, car le nombre d'atteintes aux personnes est en baisse par rapport à l'année 2015 (- 6.6%). Les atteintes aux biens reculent également de 3,8 %, c'est mieux que la moyenne nationale : -1.4%.

Cambriolages, vols avec violences, vandalisme, vols à l'étalage : en 2016 les autorités ont enregistré 24.885 atteintes aux biens, soit 974 de moins qu'en 2015. Le nombre de vols avec armes a notamment été divisé par deux : - 47%.

En revanche, après cinq années de baisse continue, le nombre de cambriolages a progressé : 13 par jours en 2016. Dans les locaux industriels et commerciaux les vols ont même quasiment doublé (+43.27%).

58 morts sur les routes, 11 de moins qu'en 2015

Les chiffres relatifs aux violences contre les personnes, les agressions physiques, sont encourageants. Les vols avec violences reculent de 23.7% dans le Gard (- 4.8% au niveau national).

Seul bémol : comme dans le reste de la France, les violences sexuelles sont en hausse, plus 10.32% en 2016.

Sur les routes, l'année 2016 a été moins catastrophique que la précédente : 58 morts, c'est 11 de moins qu'en 2015 (soit une diminution de 16%). Mais cela reste plus que l'année de référence, 2014, marquée par une forte baisse du nombre d'usagers tués sur les routes gardoises. Les plus vulnérables - piétons et deux roues - motorisés - représentent à eux seuls 40% des victimes.