La délinquance en Vendée retrouve les chiffres d'avant Covid

Avec une augmentation de 12,7% équivalente à la moyenne nationale, la délinquance en 2022 en Vendée a globalement retrouvé les chiffres d'avant la crise du Covid. Les atteintes aux biens (+22,5%) comme les cambriolages de logements ou les vols d'accessoires sur véhicules sont le plus en augmentation, comme le nombre de victimes de violences sexuelles (+17,9%).

"Je ne sais pas quoi faire pour que les gens cessent de conduire alcoolisés ou sous l'emprise de produits stupéfiants de plus en plus durs", le colonel Arnaud Pellabeuf

Le bilan sur les routes est le plus inquiétant avec 50 morts à déplorer en 2022 sur les routes de Vendée et 442 blessés (contre 33 tués en 2021, 43 en 2020 et 2019, 50 en 2018). Les principales causes sont à chaque fois l'alcool et la vitesse. 2.561 suspensions de permis ont été réalisées dont 1.076 pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, 979 pour alcoolémie et 494 pour excès de vitesse.

"Si les gens ne changent pas leurs comportements, je peux mettre autant de gendarmes dehors à tout contrôler aux bords des routes, cela aura un effet sur le coup, mais je ne sais pas quoi faire, déplore le colonel Arnaud Pellabeuf, commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée, on est là, on contrôle. On a beau être tout le temps aux sorties des boîtes de nuits, les gens le savent et on a encore une quinzaine de conduite en état d'alcoolémie délictuelle à chaque fois. Ils continuent. Eh bien nous, on continuera d'être là".

Le colonel Arnaud Pellabeuf, commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

"La parole s'est libérée", Emmanuelle Lepissier procureure de La Roche-sur-Yon

Le nombre de violences intra-familiales est aussi à la hausse (mais en dessous de la moyenne nationale) avec 2.042 faits constatés dans le département. Une hausse surtout due à une libération de la parole, estime la procureure de la République de La Roche-sur-Yon, Emmanuelle Lepissier : "La parole s'est libérée et il y a une meilleure prise en compte par les intervenants de ces phénomènes. En Vendée, nous disposons de quatre logements pour l'éviction du conjoint violent pour l'éloigner du domicile et préserver son insertion, avant le jugement. On a aussi des dispositifs de téléprotection comme les bracelets anti-rapprochements et téléphone grave danger".