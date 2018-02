Auxerre, France

La diminution concerne aussi les cambriolages. Moins 8% ce sont 140 cambriolages de moins qu'en 2016. Si les habitations sont moins visées, les locaux annnexes aux logements, en revanche le sont plus qu'avant souligne Thomas Boudault, directeur de la sécurité publique : _"_J'incite la population à se prémunir de ce risque. C'est de la délinquance d'opportunité, des gens passent dans les jardins, entrent dans les cabanons et volent de l’outillage. Il faut fermer à clé aussi ces endroits là."

On compte cinq cambriolages par jour dans l'Yonne

La baisse des cambriolages a été très forte les trois premiers trimestres, mais fin 2017 ils ont subitement augmenté. Ce n'est pas forcément dû à des bandes venues de l'extérieur explique le Colonel Reynald Boismoreau commandant le groupement de gendarmerie de l'Yonne : "On est un département de passage avec au nord la région parisienne et au sud la région lyonnaise. On a des délinquants qui profitent de ce département de passage mais on a aussi de la délinquance résiduelle sur place. Les cambrioleurs ont des profils variés."

En zone gendarmerie, 16% des affaires de cambriolage sont élucidées. Un chiffre en hausse notamment parce que les experts en police scientifique interviennent désormais quasi-systématiquement. Dans l'Yonne, il y a 5 cambriolages par jour, la moitié concerne des habitations. La préfecture va déployer cette année un plan de lutte contre les cambriolages.

Une forte hausse des violences sexuelles

Les violences contre les personnes sont en hausse de 3 et demi % . Les violences intrafamiliales et violences sexuelles sont nettement en hausse (11% et 28%). C'est le point noir de cette année 2017. 11% de hausse des violences non crapuleuses, c'est-à-dire sans intention de voler ou d'escroquer. Les victimes y sont très souvent des femmes et des enfants. La justice agit pourtant beaucoup dans ce domaine. Garde à vue quasi-systématique pour les suspects, comparution immédiate en cas de poursuite ou contrôle judiciaire qui protégera les victimes.

Face à ces violences, la gendarmerie agit aussi de manière méconnue en faisant de la prévention explique le colonel Boismoreau :" On a un gros travail qui a été effectué d'abord par notre brigade de prévention de la délinquance juvénile pour expliquer la violence et sensibiliser une population relativement jeune. On a le travail aussi réalisé par notre intervenant social gendarmerie. Dans 80% des familles où nous sommes intervenus il n' y a pas eu de récidive ce qui est plutôt bon signe. Cela montre bien l'axe d'effort qui se dessine pour 2018."

intervention de gendarmerie © Maxppp - photo d'illustration

Autre chiffre de cette année 2017, des violences sexuelles en hausse de 28%. Des viols qui ont doublé passant de 15 à 33 dans l'Yonne. Des chiffres très inquiétants mais qui peuvent concerner des faits anciens. Les plaintes sont en hausse depuis septembre, un possible effet de l'affaire Weinstein et de la libération de la parole des victimes.

La préfecture de l'Yonne va nommer prochainement une nouvelle déléguée au droit des femmes. Le département en était privé depuis plusieurs mois, la précédente déléguée n'ayant pas été remplacée.