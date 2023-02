La délinquance est en hausse dans l'Eure en 2022

Le préfet de l'Eure a présenté, avec le procureur d'Évreux et les patrons des gendarmes et des policiers de l'Eure les chiffres 2022 de la délinquance

L'activité a été intense en 2022 pour les policiers et les gendarmes de l'Eure avec une hausse des chiffres de la délinquance selon le bilan présenté jeudi 9 février. "Une partie de la hausse s'explique par le retour à la vie normale, notamment pour les atteintes aux biens, le fait que la vie économique ait repris" argumente le préfet de l'Eure, Simon Babre, qui souligne que "les atteintes aux biens restent très en-deçà de ce qu'on connaissait avant la période Covid". L'augmentation des violences intrafamiliales et des violences routières explique aussi cette hausse de la délinquance dans l'Eure.

Violences intrafamiliales et stupéfiants pour les gendarmes

Les 853 gendarmes et 307 réservistes de la gendarmerie nationale couvrent 575 communes, soit 80% de la population de l'Eure, avec "une présence sur la voie publique considérablement augmentée en 2022" souligne le colonel Emmanuel Gros, commandant du groupement de gendarmerie de l'Eure, "c'est plus de 530.000 heures passées sur le terrain pour assurer une présence visible et dissuasive". Le patron des gendarmes de l'Eure met au crédit de ses effectifs "le démantèlement de 35 trafics de stupéfiants sur l'ensemble du département", contre 13 en 2021. Les gendarmes ont également délivré 876 amendes forfaitaires délictuelles . Autre priorité, la lutte contre les violences intrafamiliales. En 2022, les gendarmes de l'Eure ont reçu plus de 1700 victimes, "80% sont des femmes, 30% des victimes sont des mineurs dont les 2/3 sont des jeunes filles" détaille le colonel Gros.

Un tiers de la délinquance de l'Eure dans dix communes

Dix communes de l'Eure sont en zone police (Évreux, Gravigny, Val-de-Reuil, Louviers, Le Vaudreuil, Incarville, Pinterville, Vernon, Saint Marcel et La Chapelle-Longueville). Avec 120.000 habitants environ, elles concentrent "un tiers de la délinquance du département" chiffre le commissaire divisionnaire Olivier Beauchamp, patron des 345 policiers eurois. Le directeur départemental de la sécurité publique de l'Eure souligne toutefois "une stagnation de la délinquance avec une légère baisse des atteintes à l'intégrité physique des personnes et une très légère hausse des atteintes aux biens". La délinquance en zone police se caractérise par "des vols à la roulotte, des vols par effraction avec une progression assez nette par rapport à 2021, des trafics de stupéfiants en hausse et une baisse sensible des violences conjugales".

Quelle réponse de la justice ?

De plus en plus d'infractions donnent lieu à des procédures de jugement rapide, "un certain nombre d'individus, à l'issue de leur garde à vue, sont déférés immédiatement au parquet pour être jugés" explique le procureur de la république d'Évreux Rémi Coutin, "on est passé de 504 personnes déférées en 2021 à 790 en 2022".

Les chiffres clés