Bourges, France

Les affaires les plus nombreuses concernent évidemment les atteintes aux biens, les cambriolages, les vols, qui représentent 60 % de la délinquance dans le département du Cher. Mais l'augmentation des violences qui s'amorçait au cours des années précédentes, se confirme. Une hausse de 10 % en 2017. Sur l'agglomération de Bourges, la délinquance est contenue, en revanche, elle continue d'augmenter sur Vierzon et globalement en zone gendarmerie. Conséquence, le nombre d'ouvertures d'informations judiciaires augmente fortement : on passe de 46 affaires en 2016, à 74 en 2017. Mais ce chiffre concerne les trois départements de la cour d'appel : le Cher, la Nièvre et l'Indre, puisque le pôle de l'instruction est basé à Bourges. Au total, 2570 procédures pénales ont été ouvertes au tribunal de grande instance de Bourges, l'année dernière.

Les effectifs de gendarmerie ont fortement diminué dans le Cher en 10 ans. © Radio France - Michel Benoit

Si la situation est contenue sur Bourges, elle continue de se dégrader sur Vierzon. Il faudra attendre encore quelques jours pour que la préfète du Cher communique le détail des chiffres, mais le procureur de Bourges, Joël Garrigue, ne cache pas que les choses sont toujours aussi compliquée sur Vierzon. Les violences continuent d'augmenter. Une hausse d'environ 10 %, sur fond d'alcoolisme et de stupéfiants. Les résultats du groupe local de traitement de la délinquance, lancé en septembre à Vierzon, ont pourtant abouti à certains résultats : " On a fermé un commerce illégal, d'autres sont dans le collimateur, explique Joël Garrigue. Et puis, on va continuer de s'attaquer au trafic de stupéfiants dans la rue. On est résolu. Ca prendra du temps, mais on ne va pas laisser tomber. " En 5 ans, les cambriolages ont augmenté de 52 % sur Vierzon, les violences de 47 %, et pourtant les effectifs de police ont tendance à diminuer. 4 postes sont actuellement vacants. C'est énorme. Les policiers de Bourges viennent en renfort, mais la situation est également tendue puisqu'on compte 11 postes vacants au commissariat de Bourges ! Le procureur n'a pas oublié de tirer la sonnette d'alarme. Quant aux effectifs de gendarmerie : ils ont diminué d'une centaine en 10 ans dans le Cher ! (soit près de 20 % de personnels en moins.)