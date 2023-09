La délinquance sous l'œil de l'intercommunalité ajaccienne

Vue du golfe d'Ajaccio et sa périphérie.

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) met autour de la table ce 26 septembre ces acteurs de terrain, les agents territoriaux, assistants sociaux, les élus, la police municipale et nationale mais aussi la gendarmerie nationale pour décliner la stratégie sur ce territoire de 100 000 habitants.

En 2021, on relevait que le taux de criminalité y était de 38.4 pour mille, presque deux fois moins que les grandes agglomérations. Une quantification qui ne place pas Ajaccio dans les cités à risque, certes. Mais "la situation est plutôt contenue", analyse Mickael Mannoni, coordinateur du CISPD, même si certaines tendances sont manifestes.

Au-delà des chiffres qui permettront de préciser les tendances, le curseur est mis sur les stupéfiants. Ce qui en passe par une présence accrue de ces "témoins de proximité" que sont les agents de la police intercommunale que dirige Romain Masi. C'est en ce sens que les équipes avaient battu le pavé du quartier des Cannes après l'agression de deux agents au mois d'août. Une manière de rassurer aussi la population, selon lui.

Autre sujet qui est au cœur des interrogations du CISPD, le cyberharcèlement, ce d'autant qu'un enfant détient un téléphone portable à 9 ans et 9 mois en moyenne. Selon Mickael Mannoni, là encore, la clé passe par la prévention et l'information aux parents et aux enfants.

Dans les cartons du CISPD, la création de la future maison des adolescents ou celle de l’association socio judiciaire vont dans ce sens.

Enfin, l'explosion des violences intra-familiales, notamment après les périodes de confinement ont mobilisé l'attention des services intercommunaux. Selon Bernadette Jolly, assistance sociale et intervenante auprès du commissariat et de la gendarmerie, il s'agit de mieux accompagner ces femmes "de tout âge et de toutes catégories sociales pour se libérer de l'emprise".