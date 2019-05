La demande d'expulsion du Secours populaire d'Hayange rejetée : "C'est la victoire de Julien Lauprêtre"

La demande d'expulsion du Secours populaire par le maire RN d'Hayange a été rejetée ce mardi au tribunal de grande instance de Thionville. La présidente de l'association se dit soulagée pour ses 1.000 bénéficiaires. Fabien Engelmann maintient que l'association n'a pas de bail et va faire appel.

La présidente du Secours populaire d'Hayange à la sortie du tribunal avec des bénévoles et soutiens de la commune

Hayange, France

Le demande d'expulsion du Secours populaire d'un local communal par le maire RN d'Hayange a été rejetée ce mardi après-midi en référé. Le tribunal condamne aussi Fabien Engelmann à verser 1.500 euros à l'association caritative. Depuis 2016, il a déjà perdu deux procès contre le Secours populaire d'Hayange, qu'il voulait priver de gaz et d'électricité. Sur ce dossier, il s'est pourvu en cassation. Le 16 avril dernier, le maire d'Hayange avait déposé un référé pour demander cette fois-ci l'expulsion de l'association.

Ce sont les valeurs de solidarité et d'humanité qui sont gagnantes - La Présidente du Secours populaire d'Hayange

La Présidente du Secours populaire d'Hayange, très émue, dédie cette victoire judiciaire à Julien Lauprêtre Copier

A la sortie du tribunal de grande instance de Thionville, la présidente du Secours populaire d'Hayange, Angèle Duflot-Aliévi, a fondu en larmes de soulagement, pour ses bénévoles, ses 1.000 bénéficiaires et pour l'ancien président du Secours populaire français Julien Lauprêtre décédé il y a 10 jours : "Nous sommes contents d'autant plus que cette victoire, c'est celle de Julien Lauprêtre. Il voulait absolument qu'on gagne ce combat. Ce sont les valeurs de solidarité et d'humanité qui sont gagnantes".

Ils n'ont qu'à demander un local à une autre commune de la vallée - Fabien Engelmann, maire d'Hayange

Fabien Engelmann conteste "tout acharnement" et affirme toujours que l'association caritative "doit être expulsée car elle n'a ni bail ni assurance" et que ses bénévoles "font de la politique". "Ils n'ont qu'à demander un local dans une autre commune de la vallée de la Fesnch", poursuit l'élu du Rassemblement national. Fabien Engelmann va faire appel.

Fabien Engelmann conteste tout acharnement Copier

La présidente du Secours populaire d'Hayange se dit fatiguée par toutes les procédures du maire depuis 3 ans pour les empêcher de travailler. "Mais nous sommes en règle, et nous nous battrons jusqu'au bout" répond-elle avec détermination. L'association est implantée depuis 41 ans à Hayange et occupe son local actuel depuis 2005.