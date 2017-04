La demande d’immunité de Roman Polanski rejetée par un juge de Los Angeles

Le cinéaste franco-polonais est accusé de viol sur mineur pour des faits remontant à 1977 sur le sol américain. Il avait demandé à pouvoir retourner aux États-Unis sans être menacé d’emprisonnement. Un juge de Californie a refusé cette requête lundi 3 avril.

La polémique autour de ces accusations de viol avait contraint le cinéaste Roman Polanski à décliner la proposition de présider la cérémonie des Césars en février dernier. Lundi, le réalisateur du film Le Pianiste s’est vu refuser l’immunité sur le sol américain par un juge de Los Angeles.

Le cinéaste franco-polonais âgé de 83 ans est accusé d’avoir drogué et violé une adolescente de 13 ans, en 1977, dans la maison de Jack Nicholson. Il avait reconnu avoir eu une relation sexuelle avec la jeune fille et passé 42 jours en détention avant d’être relâché sous caution. En 1978, il s’est enfui en France et n’est plus jamais retourné sur le sol américain.

"Il a purgé sa peine" - L'avocat de Roman Polanski

Selon son avocat, Harland Braun, le réalisateur "a purgé sa peine" et affirme qu’il souhaite revenir aux États-Unis pour s’expliquer sur cette affaire. Le juge américain Gordon a estimé, dans sa décision rendue lundi 3 avril, qu’il n’y avait "pas de base suffisante ou convaincante pour réexaminer ces questions". Le magistrat écarte toutes possibilités de discussions tant que le réalisateur ne sera pas sur le sol américain. S’il s’y rend, Roman Polanski sera donc menacé d’emprisonnement.

Une décision qualifiée de "tentative de plus de la part du tribunal supérieur de Los Angeles de couvrir leur mauvaise conduite par le passé" pour l'avocat du réalisateur.