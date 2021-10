La demande de remise en liberté d'un homme soupçonné de tentative de meurtre à Artigueloutan

Placé en détention provisoire depuis l'automne dernier, cet homme de 68 ans a fait une demande de remise en liberté ce mardi, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau. Il est soupçonné de tentative de meurtre sur la femme avec laquelle il vivait et avec laquelle il était pacsé. Les faits datent du 30 septembre 2020 et se sont déroulés à Artigueloutan, un peu après 22h30. Elle comptait se séparer de lui. Il lui a donné un coup de couteau dans le dos. Ce mardi matin, il a redit qu'il regrettait et qu'il ne voulait pas la tuer.

Une scène de rupture que l'homme n'accepte pas

Ce soir-là, la femme était à l'étage dans la maison où ils résidaient à Artigueloutan. Elle faisait ses valises, pour le quitter. Il savait qu'elle voulait rompre depuis qu'il avait vu des e-mails envoyés à un ami à elle. Cela l'aurait rendu fou, c'est ce qui l'aurait poussé à entamer une bouteille de vin cette soirée. En sachant qu'il avait l'habitude d'en boire deux par jour, une le matin, une le soir. C'est donc au moment où la femme rangeait ses affaires qu'il lui a donné des coups.

Il frappe sa compagne avec une machette, la partie non tranchante, et lui donne un coup de couteau dans le dos. Il raconte qu'il voulait "la picoter pour la faire revenir sur terre". L'homme panique vite quand il se rend compte que la plaie est profonde, entre 3 et 4 cm. Ils appellent les secours. Elle est rapidement prise en charge aux urgences puis en réanimation. Heureusement elle s'en est sortie. Cet incident marque la fin d'une relation de 11 ans. Tous les deux veufs, ils s'étaient rencontré sur le site Meetic. Il promet aujourd'hui qu'il a "tourné la page". Il a déclaré : "J'ai compris que je n'étais pas l'homme dont elle avait besoin."

Un débordement émotionnel

Les expertises psychologiques évoquent un "débordement émotionnel" généré par la "perspective de séparation". Et le passage à l'acte serait ainsi intervenu dans un contexte particulier. Un argument saisi par l'avocat de l'homme mis en examen, Me Thierry Sagardoytho souligne que "la dangerosité criminelle apparaît très faible selon l'expert". L'avocat interroge donc : "Que faut-il de plus ? [...] Nous ne sommes plus dans la détention provisoire mais dans le préjugement." Face à lui, l'avocat général insiste sur un point : "Le risque de réitération des faits est un élément majeur", dans un contexte où la séparation n'est pas digérée et "la consommation d'alcool pas encore solutionnée". La décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau sera rendue le 12 octobre prochain.