La "démembreuse" du canal du Midi à Toulouse condamnée à 27 ans d'emprisonnement

Toulouse, France

Sophie Masala a été condamnée ce vendredi par les assises de Haute-Garonne une peine de réclusion de 27 ans, assortie d'un suivi socio-judiciaire et d'une obligation de soins pendant cinq ans. Cette quinquagénaire avait avoué avoir tué Maryline Planche, 52 ans, après avoir été sa collègue pendant six mois au sein de l'Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) à Toulouse. Après la mort de sa victime, Sophie Masala avait découpé son corps et jeté ses membres dans le canal du Midi à Toulouse. Seule la tête avait été enterrée à part, dans son jardin, en bas de son appartement.

Un peu plus tôt ce vendredi, le ministère public avait requis la réclusion à perpétuité, mettant en avant des circonstances aggravantes dans ce meurtre : la vulnérabilité de la victime, qui ne voyait que d'un oeil et souffrait de problèmes auditifs. Mais aussi l'absence d'humanité de la meurtrière : "Elle l'a vue et laissé mourir. L'agonie a duré quatre heures. Quand on frappe à la tête, on veut tuer", avait expliqué l'avocat général.

"Je regrette"

Avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, en début d'après-midi, les derniers mots de Sophie Masala ont été : "Je regrette, je ne voulais pas ôter la vie de Maryline." Entendue ce jeudi, elle avait présenté une nouvelle version des faits, expliquant avoir agi en état de légitime défense, avant de revenir à sa version initiale. "J'ai tué Maryline, mais elle ne m'agressait pas. Je suis un monstre", avait-elle alors conclu en pleurant.

Ses avocats avaient, eux, dans l'après-midi, ce vendredi, tenté d'obtenir une peine plus clémente que la perpétuité : "Demander la peine maximale comme le fait l'avocat général, n'est-ce pas une demande de vengeance ? Or, elle n'a pas sa place ici", soulignait Me Axelle Chorier. "On a beaucoup parlé des suites de l'acte fatal or juridiquement vous ne pouvez pas juger l'atteinte au corps", a-t-elle poursuivi, faisant référence au démembrement de la victime. S'adressant aux jurés, elle avait conclu : "On vous demande d'être sévère, je vous demande d'être juste."

L'autre avocat de Sophie Masala avait essayé de faire ressortir l'humanité de la quinquagénaire : "Vous n'êtes pas un monstre Sophie. La preuve, elle a un regard tendre pour ses enfants. [...] Sophie Masala, ce n'est pas Patrice Allègre, ce n'est pas Véronique Courjault."