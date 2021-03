Un rapport de la DNCG pointe les comptes du FC Rouen, les supporters en colère contre la direction

Dans son dernier rapport, le gendarme financier du foot français pointe les comptes déficitaires du FC Rouen. Les Culs rouges, l'association de supporters du club et actionnaire sont en colère contre la direction. Ils dénoncent "une gestion hasardeuse, pas saine".

Des comptes dans le rouge

"Le rapport de la DNCG, c'est noir sur blanc, tout ce qui est reproché dans la gestion du club, globalement une gestion hasardeuse voire à la petite semaine d'un club de foot", commence d'emblée Grégoire Meurice, le président des Culs rouges, une association présente au capital de la SAS (Société par actions simplifiée), à hauteur de 6,7%, depuis sa création le 1er juin 2019.

Le rapport de la DNCG pointe des déficits de 112.000 euros pour la saison 2019-2020 puis de 288.000 euros pour 2020-2021 pour le FC Rouen. "C'est incompréhensible pour tous les supporters du FC Rouen, avec une saison aussi exceptionnelle avec des stades pleins jusqu'en mars 2020, trois matchs coupe de France à Diochon avec des revenus, c'est incompréhensible de voir qu'on est déficit même avec le contrôle de URSSAF qui a grevé les comptes mais même sans ça on aurait dû largement être bénéficiaire", indique-t-il.

"Les partenaires n'ont jamais été défaillants au FC Rouen, on a fait une campagne d'abonnements extraordinaire pour cette saison avec 600 abonnés, donc on avait vraiment des sources de revenus supplémentaires", ajoute Grégoire Meurice.

"Le club ne déposera pas le bilan"

"La SAS n'a qu'un an et demi et on avait déjà fait une augmentation du capital donc pour faire simple, la SAS a des capitaux propres assez conséquents. Sauf qu'en l'espace de six mois voire un an, avec le covid on n'a pas réussi à beaucoup payer nos joueurs vu qu'on a le chômage partiel, on a quand même réussi à taper dans ce capital. Manger la moitié des capitaux propres en moins de deux ans ce n'est pas une bonne gestion d'un club", conclut-il.

Dans son rapport, la DNCG indique que les capitaux propres du FC Rouen sont supérieurs au déficit 292.000 euros au 30 juin 2020 et 204.000 euros au 30 juin 2021 en prévision. Les déficits peuvent donc être renfloués. Mais c'est cette politique "de renflouage des caisses" que dénonce l'association de supporters.

De son côté, la direction assure que les comptes seront dans le vert au 30 juin 2021, jour où Fabrice Tardy quittera ses fonctions. "Il y aura de l'argent sur les comptes, le club ne déposera pas le bilan", affirme le président du club. "Quand on fait des budgets prévisionnels, il y a souvent des petits dérapages mais il n'y a pas de raison de crier au loup, d'avoir peur", poursuit-il. Fabrice Tardy qui évoque avant tout des "raisons personnelles", pour expliquer sa démission.