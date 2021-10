La démolition d'un immeuble débute à Saint-Marcellin, une semaine après son effondrement

Les travaux de démolition débutent ce jeudi 28 octobre. Presque une semaine après l'effondrement de l'immeuble du 17 rue Jean-Baillet, la ville de Saint-Marcellin (Isère) a mandaté une entreprise pour sécuriser le périmètre. La municipalité a ainsi suivi la préconisation d'un expert judiciaire qui s'est rendu sur les lieux.

Cinq immeubles voisins sont toujours interdits d'accès, une semaine après le sinistre : les 15, 18, 19 rue Jean-Baillet, ainsi que le 2 montée du Calvaire et le 1 rue du Four. Dix habitants sont concernés. Ils ne retrouveront leur appartement qu'une fois la partie haute de l'immeuble effondré sécurisée. La ville de Saint-Marcellin espère que leur relogement sera possible dès la semaine prochaine.

Sept personnes sur 15 sinistrés ont été provisoirement relogées au gîte de la gare de Vinay. Les autres ont été accueillies par leur famille. Saint-Marcellin Vercors Isère communauté a ouvert une ligne d'écoute et de soutien psychologique au 04.76.38.53.03.