La démolition de l'autopont Marie Reynoard entre Grenoble et Echirolles lance le vaste chantier de Grand Alpe

Il n'y aura pas d'explosion comme en 2004 quand l'autopont des Grands Boulevards a été détruit à Grenoble. La structure de l'ouvrage ne le permet pas, il va être "grignoté" jusqu'à laisser place à une nouvelle voierie, un cours de l'Europe complètement remanié, avec des circulations séparées pour les automobiles, les cyclistes et les piétons.

Ce chantier de démolition est le premier acte d'une grande transformation de toute cette zone commerciale, industrielle, universitaire où de nouvelles constructions côtoient des friches et des espaces verts. Le projet Grand Alpe s'étend sur 400 hectares, concerne 30 000 habitants et 40 000 emplois. Il est conduit par Grenoble Alpes Métropole et les communes de Grenoble, Echirolles et Eybens.

4 mois pour détruire l'autopont Marie Reynoard entre Grenoble et Echirolles

La démolition de cet autopont de 334 mètres de longueur va se dérouler en 3 temps. On démolit d'abord en septembre la rampe Sud (côté Echirolles) entre Grand Place et Carrefour. En octobre, est détruit le tablier de l'autopont long de 144, c'est la partie la plus délicate, c'est là qu'on va raboter progressivement la chaussée puis démolir les 6 piliers. Pour cela, il faudra couper le cours de l'Europe à la circulation pendant une semaine au moment des vacances de la Toussaint. Enfin lors de la 3ème phase en novembre et décembre, sera démolie la rampe Nord (côté Grenoble) et le cours de l'Europe remis en état avec une refonte totale des circulations. La circulation automobile se fera à double sens coté Echirolles. Et coté Grenoble, seront aménagés un couloir de bus séparé, une piste cyclable en site propre, et une promenade piétonne avec des trottoirs très élargis et végétalisés.

Commencera alors, début 2022, le réaménagement du centre commercial Grand Place par son propriétaire privé Klepierre.

Grand Alpe, une projet de réaménagement de 400 hectares au Sud de l'agglomération grenobloise

Grand Alpe, un projet de 400 hectares - © Grenoble Alpes Métropole

Pour l'instant, le territoire de Grand Alpe est un amalgame de zones de logements, de zones commerciales, industrielles et universitaire mais aussi de friches et d'espaces verts. Un territoire vécu comme une périphérie au mieux sans caractère, au pire vétuste et rébarbative. L'idée de ce projet est d'améliorer la qualité de vie de ses 30 000 habitants et des 40 000 personnes qui y travaillent en améliorant la qualité de l'air et en diminuant les nuisances sonores, en développant les espaces verts en rénovant les logements, en produisant des énergies renouvelables grâce aux panneaux photovoltaïques qui seront installées sur les toitures. Le projet se veut démonstrateur de la transition écologique, il veut aussi donner à cette zone riche une meilleure visibilité locale, nationale et même européenne.

Une zone d'activité nouvelle génération plus mixte

"Il s'agit de transformer tout cet espace de 400 hectares à cheval sur 3 communes", explique Mirey Salman, la directrice de projet Grand Alpe de Grenoble Alpes Métropole. "On a de très grands terrains qui ont besoin d'être améliorés, revus. Parce qu'on a un urbanisme qui est marqué par les années 60-70 et qui a besoin d'être plus agréable à vivre. Concrètement, on rénove les espaces publics comme on le fait dans le secteur de Grand Place. On requalifie des friches industrielles, la première c'est la friche Allibert qui accueillait une usine de plastique. On va démolir l'ancienne halle et mener une concertation pour élaborer ensemble un projet d'une nouvelle zone d'activité, une zone nouvelle génération, qui ne sera pas une zone réservée aux entreprises mais où seront mixés, logements, services aux habitants, aux salariés et accueil de nouvelles entreprises".

Un projet qui se veut un "démonstrateur" de la transition énergétique

"Requalifier les espaces publics, c'est réaménager, enlever du bitume, élargir les trottoirs, réaligner les arbres, par exemple dans le secteur de Grand Place, c'est plus de 350 arbres et arbustes qui vont être replantés", détaille Mirey Salman . "Requalifier une friche industrielle", poursuit-elle, "c'est dépolluer les sols, on réaménage pour pouvoir accueillir des nouvelles entreprises, des logements, des commerces, des services .. toujours dans un esprit de "ville-parc" qui vise à améliorer la présence du végétal et de mieux répondre aux objectifs environnementaux d'aujourd'hui".