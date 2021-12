La dentiste trop gourmande condamnée à de la prison ferme pour avoir escroqué l'Assurance Maladie de l'Hérault

Une ancienne dentiste d'Agde a été reconnue coupable d'escroquerie à l'Assurance Maladie. Le préjudice s'élève à plus de 400.000 €. Cette ancienne professionnelle a été condamnée à deux ans de prison dont douze mois fermes. Le mandat de dépôt réclamé par le ministère public n'a pas été retenu.

"Madame, les faits reprochés sont graves, c'est toute solidarité nationale qui a été impactée par votre comportement'' lâche la présidente Nadége Larochette à l'énonciation du jugement. ''Le tribunal ne prononce pas de mandat de dépôt, car les faits reprochés sont anciens, mais le préjudice est significatif ".

Deux ans de prison dont une année ferme ont été prononcés ce vendredi par le tribunal de grande instance de Béziers, contre cette ancienne dentiste agathoise poursuivie pour escroquerie à l'Assurance Malade entre 2011 à 2015. Le préjudice s'élève à plus 400.000 €. Cette mère de famille de 45 ans a été reconnue de coupable de manœuvre frauduleuse, d'actes non-conformes, surfacturation, et de détournements de la carte vitale à des fins personnelles.

La prévenue qui a aujourd'hui changé de métier, avait déjà été condamnée en 2007 pour escroquerie mais cela ne l'a pas empêché de recommencer

A la barre la dentiste nie les accusations, assure qu'il s'agit d'un problème de télétransmission de données. Pourtant l'enquête menée en interne par l'Assurance Maladie constate plus de 1.900 anomalies sur cette période de fraude. Des doubles facturations, des prothèses bien trop nombreuses pour un même patient.

80 % de sa clientèle bénéficiaient de la Couverture maladie universelle. Autrement dit ses patients profitaient gratuitement de soins sans avancer le moindre frais. Pour la partie civile, la dentiste poussait quelque part à la consommation.

Les témoignages apportés sont accablants. Des patients assurent avoir bénéficiés de soins dont ils n'avaient pas forcément besoin. D'autres expliquent n'avoir jamais été soignés par cette dernière. Pourtant les actes juteux ont été déclarés à la sécurité sociale. Le chiffre d'affaire de la prévenue, proche des 1.5 millions d'euros en 2014 était bien supérieur à la moyenne nationale.

"Je travaillais beaucoup, j'en avais besoin dit l'intéressée" qui a bien du mal à convaincre le parquet de Béziers qui dénonce un enrichissement personnel. Le ministère publique réclame deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt. ''La prévenue a tout violé'' dixit le vice-procureur David Durand. ''Son serment d'Hippocrate, sa déontologie, et ses clients''.

La dentiste avait repris ce cabinet agathois en 2002

L'avocat de la défense Maitre Florian Médico plaide la relaxe. ''Les seules preuves du dossier sont celles de l'Assurance Maladie qui est elle-même partie civile. L'instruction n'a pas été en mesure d'apporter des éléments probants'' déplore ce dernier.

'''Dans ce dossier on ne démontre rien. On accuse sans apporter la moindre preuve'' - Florian Médico. Copier

L'enjeu pour la défense est d'épargner la détention à sa cliente. Ce qui est fait après 45 minutes de plaidoirie, mais les arguments avancés ne lui évite pas une nouvelle condamnation.

Cette mère de famille est condamnée à deux ans de prison dont un an ferme (avec possible aménagement de peine) , une amende de 30.000 euros, une obligation d'indemniser les parties civiles (Assurance Maladie, MSA et RSI) interdiction d'exercer pendant cinq ans. Les 70.000 euros saisis sur son compte de son cabinet bancaire sont confisqués. En revanche sa luxueuse maison familiale estimée à 600.000 euros dans le Gard a été restitué par le tribunal.