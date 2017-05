"La Départementale entre Nantes et Pornic est l'une des routes les plus accidentogènes de Loire-Atlantique"

+18% de tués sur les routes de France et triste décompte sur la route départementale entre Nantes et Pornic. Depuis mardi deux accidents ont ôté la vie à trois personnes.Le maire d'Arthon-en-Retz réclame une mise à deux fois deux voies sur la totalité du trajet.

Alors que la sécurité routière publie des chiffres de mortalité en hausse au mois d'avril (+18%), voilà un triste décompte pour la D751 qui va de Nantes à Pornic : trois morts en 48 heures, un couple de sexagénaires mardi et un père de famille habitant d'Arthon-en-Retz mercredi après-midi.

Jusqu'à 13 000 véhicules par jour

Entre 10 500 et 13 000 véhicules empruntent quotidiennement la D751 entre Nantes et Pornic, en deux ans six personnes y ont trouvé la mort.

C' est l'une des routes les plus accidentogènes de Loire-Atlantique - Claude Chabot de la ligue contre la violence routière

L'association tient un décompte précis des accidents graves sur cet axe : 13 en trois ans (2014 : trois accidents font trois blessés graves, 2015 : quatre accidents font trois tués et un blessé grave, 2016 : deux accidents font deux blessés graves, 2017 : quatre accidents avec trois tués).

Certains automobilistes comme Marine, préfèrent tout simplement l'éviter

Je l'empruntais pour aller au boulot mais maintenant je fais le tour; ça roule trop vite, y'a beaucoup de camions, les gens ne font pas attention

Même Jospéhine, monitrice d'auto école, ne s'y sent pas en sécurité

C'est une route estivale, d'avril à septembre le trafic est énorme et on ne se sent pas en sécurité

35 km de long entre Nantes et Pornic, Antoine prend la D751 quotidiennement, mais il passe son temps à pester contre les autres

Y'en a qui doublent et qui ne devraient pas doubler, y'a de l'imprudence

Sur cette départementale, il reste encore 25 km à deux fois une voie. C'est 25 de trop pour le maire d'Arthon-en-Retz Joseph Laigre

On va relancer le projet de transformer la route en deux fois deux voies d'un bout à l'autre

Le seul projet acté pour le moment par le conseil départemental de Loire-Atlantique, c'est le doublement de la déviation de Port Saint Père. 4 km de mise à deux fois deux voies. Pas avant 2020.