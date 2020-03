La députée de Haute-Garonne atteinte du coronavirus témoigne

" Je suis comme quelqu'un qui a une très grosse grippe", explique Elisabeth Toutut-Picard sur France Bleu Occitanie. La députée de Haute-Garonne a contracté le coronavirus et a accepté de témoigner sur France Bleu Occitanie ce lundi matin.

Le cas d'Elisabeth Toutut-Picard ne présente pas de signe de gravité. Elle a été hospitalisée une nuit à Toulouse et a ensuite pu regagner son domicile. "Mon état est extrêmement variable, comme les symptômes d'une grippe. Hier j'ai passé plutôt une bonne journée et ce matin je me suis réveillée avec une forte fièvre". La députée a d'abord eu une toux soudaine ainsi qu'une forte fièvre, elle a appelé le 15 et a été prise en charge à l'hôpital.

" La seule consigne que j'ai reçue c'est sur une possible sur-infection respiratoire " — Elisabeth Toutut-Picard

Elisabeth Toutut-Picard vit avec son mari, ce dernier a temporairement quitté le domicile familial pour se protéger : " On met évidemment des masques quand on se croise", explique la députée.

"90% des cas sont comme le mien c'est à dire une bonne grippe " — Elisabeth Toutut-Picard

Elisabeth Toutut-Picard regrette que le bilan des cas soit annoncé chaque jour : "C'est paradoxal parce que le gouvernement a choisi de jouer à fond la transparence [...] au lieu d'apporter de la sécurité ça a l'air d'inquiéter. Il faut aussi que les médias passent les messages rassurants car 90% des cas sont comme le mien c'est à dire une bonne grippe".