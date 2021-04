La députée de Valence se fait vacciner avec AstraZeneca pour montrer l'exemple

Vaccinée pour montrer l'exemple. La député La République en marche de la première 1ère circonscription de la Drôme Mireille Clapot, 57 ans, a reçu mardi 20 avril une première injection du vaccin Astrazeneca contre le Covid-19, dans une pharmacie de Valence. L'élue a tenu à le faire en présence de la presse. "C'est un geste privé et intime, mais là ça contribue à la politique publique de vaccination. J'espère peut-être qu'en me voyant les gens se diront que c'est sans danger", explique Mireille Clapot. La députée espère redonner confiance en ce vaccin mal-aimé des Français, qui provoque des thromboses dans de très rares cas.

Mireille Clapot a tenu à montrer devant les appareils photos qu'elle a bien reçu une dose d'AstraZeneca. "Pour qu'on ne dise pas que j'ai triché", explique l'élue. © Radio France - Guillaume Farriol

Dans certains centres de vaccination, les doses d'AstraZeneca ont même du mal à être écoulées. "Il faut retrouver la logique dans cette affaire, et regarder les chiffres, plaide l'élue. À tout acte de la vie quotidienne qu'on effectue, il y a des risques. Dans le cas de la vaccination, il faut avoir conscience qu'il y a des risques, mais il faut aussi avoir confiance : les bénéfices sont infiniment supérieurs aux petits risques." En témoigne d'ailleurs le dernier bilan de l'Agence française du médicament, en date du 8 avril : depuis le début de la vaccination avec ce vaccin, ce sont "23 cas, dont 8 décès au total" de thromboses rares et d'anomalies de la coagulation qui sont survenus en France, pour plus de 2 725 000 injections d'AstraZeneca.