La députée LREM de Montpellier Patricia Mirallès reçoit deux nouvelles menaces de mort en une semaine

"On ne s'habitue pas et on n'a pas à s'habituer à ce genre de message." La députée LREM de Montpellier Patricia Mirallès s'est rendue une nouvelle fois au commissariat de Montpellier ce vendredi 29 octobre pour déposer plainte, comme elle l'a fait déjà mardi, après avoir reçu un nouveau message de menace de mort sur sa boite mail de députée, le même que celui reçu par le députe Jean Michel Mis.

C'est le deuxième cette semaine mais celui-ci est particulièrement glaçant, "je vais venir chez toi je vais t'égorger comme un lapin, ta tête sera tranchée , tu ne pourras plus voter de lois comme ça" message de menace de mort par décapitation," c'est un mot que j'ai beaucoup de mal à prononcer," confie Patricia Mirallès, qui s'inquiète de la montée en puissance des violences contre les élus.

"De quel droit on menace de mort des gens et quel courage de faire ça sur internet, anonymement ?"

La députée héraultaise en a reçu 12 depuis juillet, elle n'en fait pas état publiquement chaque fois mais elle porte plainte à chaque fois, elle encourage ses collègues à le faire "parce qu'on ne peut pas les prendre à la légère", d'ailleurs elle reconnait qu'ils ont un impact sur sa vie d'élue et dans sa vie privée, " je ne le dis pas toujours à ma famille, pour ne pas les inquiéter, mais je ne peux pas mettre en danger mes proches , mes collaborateurs, les personnes que je rencontre, du coup je ne communique qu'après m'être rendue à une inauguration par exemple."

Qu'on nous dit, regardez dans vos rétroviseurs, ne prenez pas toujours la même route, le même trajet, on nous prive de notre liberté .