La députée mayennaise Géraldine Bannier (MoDem) porte plainte après avoir reçu une lettre de menaces

Une lettre anonyme d'insultes et de menaces la visant et ciblant également ses proches et ses collaborateurs. La députée de la majorité présidentielle, Géraldine Bannier, a porté plainte selon nos informations. L'ancienne maire de Courbeveille a reçu ce courrier il y a quelques jours, déposé dans sa boite aux lettres. Le 20 janvier, le député UDI Yannick Favennec avait également reçu une lettre au contenu explicite : "Tu vas le payer, ma kalach est prête, ton adresse tout le monde l'a, tu devrais faire attention à ne laisser aucun proche chez toi". Les deux parlementaires ont voté en faveur du pass vaccinal et depuis l'adoption de cette mesure, de nombreux élus, partout en France, sont victimes d'intimidation.

Pour faire face à la recrudescence des violences verbales et physiques envers les députés, des insultes et menaces sur les réseaux sociaux, le président de l'Assemblée Nationale Richard Ferrand a mis en place une cellule destinée à mieux suivre leurs plaintes.