La dernière vacherie des escrocs : investir dans une "laitière"

Yonne, France

Ne laissez pas les escrocs vous prendre pour des vaches à lait ! Selon l'hebdomadaire d'information agricole "Terres de Bourgogne" deux cas de tentative d'arnaque dans l'Yonne et en Côte d'Or seraient remontés aux chambres d'agricultures de ces deux départements.

De quoi s’agit-il ? Des sites proposent d’investir dans des vaches laitières, des animaux loués ensuite à des agriculteurs. On nous fait miroiter un rendement 5 ou 6 fois plus élevé que le livret A.

Une arnaque

Sur ces sites, on vous incite à laisser vos coordonnées, rapporte lundi le journal Aujourd’hui en France. On vous rappelle pour vous travailler au corps et vous faire lâcher plusieurs milliers d'euros sur un compte à l'étranger.

Le "vrai" bail à cheptel rapporte beaucoup moins

Ces sites internet, crédibilisent leurs offres en partageant des reportages de grandes chaines de télévision qui évoquent "le bail à cheptel". Cet investissement existe bel et bien mais avec des rendements beaucoup plus faible. « C’est en général un investissement solidaire qui rapporte peu » explique Arnaud Delestre, le président de la chambre d’agriculture de L’Yonne, "si le rendement proposé par les escrocs existait, l'agriculture française n'aurait pas de soucis à se faire", ajoute t-il.

Faites vous conseiller

Pour éviter de devenir le dindon de la farce, renseignez-vous auprès de l'autorité des marchés financiers (AMF) qui répertorie les sites hors-la-loi. La chambre d’agriculture 89 conseille aussi de se faire assister par un juriste ou un notaire avant d'envoyer ou de signer quoi que ce soit.