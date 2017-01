La détention de Cécile Bourgeon est-elle conforme au droit constitutionnel ?

C'est ce qu'ont soulevé les avocats de la mère de la petite Fiona à travers deux questions prioritaires de constitutionnalité devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom. Ce mardi matin, cette dernière les a jugées recevables et les a transmises à la Cour de cassation.

Pour les avocats de Cécile Bourgeon, il s'agit d'une "étape importante " pour sa remise en liberté.

Ce mardi matin, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a indiqué qu'elle allait transmettre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation. Des QPC soulevées par les avocats Gilles-Jean et Renaud Portejoie et qui concernent la durée de la jeune femme.

Cécile Bourgeon a déja effectué 39 mois de détention depuis son arrestation et ses aveux -partiels- en septembre 2013. Lors du premier procès à Riom, elle avait été acquitée des coups mortels portés sur la fillette mais uniquement condamnée à 5 ans d'emprisonnement sur des délits relevants du tribunal correctionnel. "C'est trop" pour ses avocats.

Les deux questions prioritaires de constitutionnalité vont être transmises à la Cour de cassation sous huit jours. Elle saisira ensuite le Conseil constitutionnel pour l'examen de ces QPC qui statuera sous trois mois.

Dici là, la demande de mise en liberté de la mère de Fiona sera concrètement examinée par la chambre de l'instruction mardi prochain, le 10 janvier. Elle pourrait sortir de prison dans la foulée.