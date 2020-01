La façade de locaux de la CFDT vandalisée à Tours

Le bureau de la CFDT et le local de la CFDT Cheminots à Tours ont été la cible de tags, sans doute dimanche 26 janvier. "Traîtres", "Anticapitaliste", "Gilets Jaunes" ont été tagués à la peinture jaune. Le syndicat dénonce "une remise en cause des notions de liberté et de démocratie".