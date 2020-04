La difficile situation des centres équestres Picto-Charentais, fermés pour cause de confinement:

Les centres équestres de notre ancienne région Poitou-Charentes tentent comme ils peuvent de rester dans la course, malgré le confinement qui les a contraint à fermer leurs portes. Ce sont quelques 400 structures Picto-Charentaises qui sont à l'arrêt et qui font fasse à un cruel manque de trésorerie.

Plus de cours ni de compétition pour les chevaux et les cavaliers

400 centres équestres du Poitou-Charentes se retrouvent dos au mur à cause du confinement . Plus de cours collectifs ou individuels , les salariés ont été mis au chômage partiel, les propriétaires qui ont des chevaux en pension n'ont plus accès aux clubs et ce sont les responsables des lieux qui portent aujourd'hui toute la logistique sur leurs épaules. Un cheval, ça s'entretient, et ça se monte ou ça se longe , résultat les responsables de club équestre n'ont pas d'autre choix que de faire les choses par eux-mêmes;" c'est très dur physiquement, beaucoup de marche pour sortir les 26 chevaux tous les jours, les emmener au paddock , les rentrer du paddock, leur mettre les couvertures, leur enlever....." Témoigne Marie-Gaëlle Sainte-Marie, qui dirige La Maison du Poney, l'un des plus gros centres équestre de l'Aunis en Charente-Maritime (390 licenciés et 70 chevaux). A Saint-Rémy dans les Deux-Sèvres, Laurence Robert travaille seule dans son club le Relais Equestre Equinoxe, elle a 30 chevaux et poneys à gérer toute seule. Comme beaucoup elle a choisi de mettre ses 15 poneys Shetland au pré, pour n'avoir plus que ses 15 chevaux à sortir, monter ou longer, mais tous n'ont pas toujours les terres suffisantes autour de leurs écuries.

Maison du Poney : balade à la plage - Maison du Poney

La double peine pour certains centres équestres

Pas de cours dans les centres équestres, ça représente en moyenne, un manque à gagner de 60 à 70% ,que les pensions pour chevaux sont loin de compenser. La plupart des clubs ont donc continuer en mars et avril de percevoir les montants des leçons, que les élèves rattraperont ultérieurement, mais c'est une solution qui ne pourra pas aller au delà du mois de mai assurent les professionnels. "ça veut dire 60 heures de cours par semaine à rattraper jusqu'à l'été" calcule Marie-Gaëlle Sainte-Marie de La Maison du Poney. Les clubs travaillent également les chevaux de propriétaires qui n'ont plus le droit de venir s'occuper de leur monture.

Dans l'île de ré Sophie Fenioux, qui dirige le Haras des Evières au Bois-Plage, s'interroge sur la saison touristique qui débute traditionnellement en avril "avec le confinement les parisiens friands de balades à cheval en forêt ou bord de mer, n'ont pas pu venir monter pendant les vacances de Pâques" et c'est un mauvais signal pour le club qui attaque les 6 mois de l'année les plus lucratifs, les clubs équestres situés en secteur touristique se retrouvent ainsi doublement pénalisés.

Sellerie du Relais Equestre Equinoxe à Saint-Rémy © Radio France - Catherine Berchadsky

15% de clubs pourraient mettre la clef sous la porte

"Certaines structures sont déjà sur la corde raide" met en garde Yann Pierre., il est spécialisé en comptabilité et en conseil pour les structures équestres en Poitou-Charentes (Equicer au sein du groupe Cerfrance). Pour l'heure la grande interrogation pour les professionnels de l'équitation c'est de savoir jusqu'à quand les clubs resteront fermés, car ils continuent d'avoir des charges fixes, emprunts, frais de fonctionnement, alimentation pour les chevaux, fourrage, eau ou encore électricité. Et si certains ont déjà pu bénéficier des 1500 euros du fond de solidarité de lEtat, les jeunes entreprises dont le chiffre d'affaire est en progression n'y ont pas eu droit. Aujourd'hui les professionnels en appellent à l' Etat pour un retour à une TVA à 5,5% contre 20% actuellement. Ils espèrent également la mise en place d'un Fonds Equitation pour aider les structures en difficulté. Mais leur plus grand souhait c'est de pouvoir rouvrir dès le 12 mai