La direction des impôts met en garde les entreprises contre une tentative d'escroquerie

Des courriers ou des mails au nom de la DGFiP sont adressés actuellement à des entreprises, leur réclamant les factures non payées de leurs principaux clients,qui règlent habituellement leurs prestations par virements SEPA. Il s'agit d'une fraude, il ne faut pas répondre.

La Direction générale des Finances publiques alerte sur une escroquerie constatée actuellement. Des demandes par courriels ou courriers, faisant référence à des articles du code général des impôts, parfois accompagnées de faux formulaires en pièce jointe et de fausses signatures, usurpent l’identité et les adresses électroniques de la DGFiP et visent particulièrement les entreprises.

Récemment, la DGFIP a constaté qu’un certain nombre de messages sont envoyés à des entreprises, leur réclamant les factures non payées de leurs principaux clients, français et européens, qui règlent habituellement leurs prestations par virements SEPA.

Les signes qui doivent alerter

La DGFIP invite les entreprises qui reçoivent ce type de demande à être très vigilantes, notamment quant au contenu des messages, et attentives à tous les signes et détails qui peuvent révéler qu'il s'agit d'un message frauduleux : fautes d'orthographe ou de syntaxe, demandes d'informations détaillées sur l'entreprise ou de ses coordonnées bancaires, interlocuteur ou forme de la demande inhabituel (adresse de messagerie très proche de l'adresse habituelle mais néanmoins différente) etc.

Bien entendu, la direction générale des Finances publiques est totalement étrangère à ces pratiques et invite les usagers à ne pas donner suite à ces courriels. Ces pratiques frauduleuses ne se limitent pas à l'administration fiscale mais elles touchent d'autres secteurs comme les banques, les assurances, ou encore les distributeurs d'énergie.

En cas de doute, la DGFIP recommande aux entreprises de ne pas répondre à ces messages s'ils ne proviennent pas de l'adresse électronique du service des impôts des entreprises (SIE) dont elles dépendent.

Les adresses utiles

Pour plus d’informations rendez-vous sur https://www\.impots\.gouv\.fr/portail/securite\-informatiquesoyez\-vigilants

Pour signaler une tentative d’escroquerie :

● par internet sur internet-signalement.gouv.fr

● par téléphone via le numéro vert gratuit mis en place par le gouvernement : 0 805 805 817.