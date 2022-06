La directrice de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont victime de menaces

La directrice déléguée de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont est victime d'une campagne d'intimidation, "à caractère antisémite" dénonce le Crif Grenoble, Conseil représentatif des institutions juives de France. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête après la découverte devant son domicile ce mardi, d'une bombe factice - un faux cocktail molotov relié à une bouteille de gaz vide - et d'une inscription associant son nom à une croix gammée sur le mur d’une grange située près de l’entrée de l’Hôpital. Les motifs : tentative de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, à l’encontre d’un chargé de mission de service public et dégradation d’un bien par tag. Le ou les auteurs encourent "une peine de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende" précise le procureur de la République de Grenoble. Dans un communiqué la direction du CHU de Grenoble, dont dépend l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont, condamne fermement ces actes. "À travers elle, c’est toute la communauté hospitalière qui est également touchée" écrit la direction, "cela n'est en aucun cas acceptable, ni tolérable". Une direction qui tient à saluer "le sang-froid" de la directrice délégué et "à travers elle l’ensemble des équipes de l’hôpital de Saint-Laurent-du-Pont, particulièrement émues et choquées par ces agissements". Pour marquer ce soutien, "l’inauguration du foyer d’accueil médicalisé de l’hôpital de Saint-Laurent-du-Pont, initialement prévue ce mardi 28 juin, a été annulée" et "des plaintes ont été déposées".