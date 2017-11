La discothèque du Mas des Lauzières à Nîmes fermée pour 3 mois par le préfet du Gard

La discothèque "Le mas des Lauzières" située route de Sauve à Nîmes fait l'objet d'une fermeture administrative pour infractions à la législation des stupéfiants jusqu'au 1er février 2018.

La fermeture de cet établissement qui organise des soirées électro, route de Sauve entre Nîmes et Caveirac fait suite à des contrôles de police et de gendarmerie organisés entre mars et août 2017. Plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants ont été constatées.

La discothèque est fermée depuis le 1er novembre. Elle le restera jusqu'au 1er février.

C'est dans cette discothèque qu'un homme d'une trentaine d'années est mort dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 octobre 2017. C'est en sortant qu'il s'est senti mal. Malgré l'intervention des pompiers, il n'avait pas pu être réanimer.