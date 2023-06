Yonne : le bar de nuit "Prestige-Lounge" à Saint-Clément condamné pour offre de gaz hilarant à ses clients

Le Sénonais de 31 ans, gérant de l'établissement de nuit Prestige Lounge à Saint-Clément dans l'Yonne était poursuivi ce jeudi devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir déclaré deux salariés et pour avoir offert du gaz hilarant à ses clients. Mais il ne s'est pas présenté à l'audience.

ⓘ Publicité

Des caddies remplis de cartouches

Deux caddies remplis de cartouches vides de protoxyde d'azote à l'arrière de l'établissement, des cartouches vides aussi dans la cuisine ainsi que des cartouches pleines et des ballons à côté du poste du DJ. Voilà ce que découvrent les enquêteurs en janvier 2022, lors d'un contrôle effectué à la demande du procureur de la République de Sens. Ils constatent aussi que deux des salariés travaillent sur place, mais ne sont pas déclarés.

Flyers pour plusieurs soirées organisées par Le Prestige à Saint-Clément durant l'année 2022 mentionnant l'offre ou la vente de "ballons" © Radio France - Renaud Candelier

Le gérant ne reconnaît pas les faits

Explications du gérant aux enquêteurs au sujet des produits gazeux : ce seraient les clients qui apporteraient ces cartouches et les éboueurs ne les collecteraient pas, d'où ce stockage à l'arrière. Sauf que plusieurs flyers du Prestige durant l'année 2022 indiquent proposer ces services : "restauration, terrasse, chicha et ballons". Or la consommation de ce gaz hilarant se fait justement à l'aide de ballons gonflables dont on inspire le contenu. "C'est assez probant", commente la procureure, "ces ballons de protoxyde d'azote sont des alternatives à la drogue."

Une loi de juin 2021

Ce produit est légal, puisqu'il sert habituellement à la cuisine, mais depuis juin 2021, il est interdit à la vente dans les débits de boisson à cause de son usage détourné. Au sujet des salariés non-déclarés, le gérant avait indiqué aux enquêteurs que ce n'est pas lui qui était chargé des déclarations administratives, mais un autre salarié.

En l'absence du prévenu, le tribunal a été plus sévère que les réquisitions du parquet. L'entreprise et son gérant devront payer un total de 14.500 euros d'amende.