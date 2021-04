La disparition d'une femme de 33 ans à Puttelange-lès Thionville est jugée inquiétante

La gendarmerie de la Moselle signale la disparition inquiétante d'une femme de 33 ans, ayant quitté la ville de Puttelange-lès-Thionville ce samedi à la mi-journée à bord d'un véhicule BMW 320 de couleur gris vert.

Samantha Guti est de corpulence moyenne et mesure environ 1m64. Elle est partie vêtue d'un t-shirt blanc, d'une veste doudoune noire, d'un pantalon en cuir rouge et de bottes noires. Elle possède un sac à main rose et noir et un sac à dos militaire camouflage.

Les personnes ayant des renseignements peuvent contacter la Gendarmerie de Hettange-Grande au 03.82.53.19.69 ou composer le 17.

