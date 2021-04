La disparition de Jacky Sagnard

Le Maire de Nîmes Jean-Paul Fournier évoque la perte d'un "ami", ce samedi, après la disparition de l’entrepreneur Jacky Sagnard, décédé dans sa quatre-vingt-huitième année. Il a notamment été président du syndicat national des fruits et légumes, associé de Simon Casas aux arènes de Nîmes, dirigeant du Nîmes Olympique, directeur de l’Hôtel l’Imperator de 1995 à 2010, entrepreneur, mécène et ambassadeur du CHU Carémeau. "Issu d'un milieu modeste, il n’a dû sa réussite professionnelle qu’à la seule force du travail, souligne Jean-Paul Fournier. En parallèle de sa carrière d’entrepreneur, il a toujours gardé un profond amour pour Nîmes, la ville où il est né et où il a connu plusieurs vies. C’était un redoutable homme d’affaires mais c’était aussi un homme de cœur, affable, et profondément attaché comme moi au développement de Nîmes et au bien-être des Nîmois".

"Honorer sa mémoire, c’est poursuivre son combat. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. » Jean-Paul Fournier

En 2018, il a été promu chevalier de l’ordre national du mérite par le Préfet du Gard, Didier Lauga.

"C était un bon ami de la famille. Jacky Sagnard nous a quittés. A ses enfants j adresse mes sincères condoléances. Jacky aura marqué la vie nîmoise par son talent et son humour." Henry Brun, président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat

