La disparition inquiétante d'une femme signalée dans le Cher

La gendarmerie du Cher lance une alerte en raison d'une disparition jugée inquiétante à Fussy. Une femme de 65 ans a quitté son domicile jeudi après-midi et n'a plus donné de nouvelles.

Une disparition inquiétante est signalée ce vendredi matin par les gendarmes du Cher. Pierrette, une femme âgée de 65 ans, est introuvable depuis jeudi après-midi. Elle a quitté son domicile dans la commune de Fussy. Depuis, elle n'a plus donné de nouvelles.

Elle mesure 1,55m. Elle est de corpulence mince, a des cheveux bruns et courts et porte des lunettes. Le jour de son départ, elle portait un anorak rouge, un jean de marche gris et des chaussures de randonnée marrons.

Si vous avez la moindre information ou si vous l'apercevez, il faut contacter la brigade de Saint-Martin-d'Auxigny au 02.48.66.69.00.