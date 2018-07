On est toujours sans nouvelle de l'octogénaire disparue à Airvault, dans le nord Deux-Sèvres, le 14 juillet. La gendarmerie relance l'appel à témoins.

Airvault, France

La gendarmerie des Deux-Sèvres relance son appel à témoins pour retrouver une femme de 88 ans disparue à Airvault depuis le samedi 14 juillet. Au moment de sa disparition, Huguette Reignier, qui habite Maisontiers, se trouvait place des promenades à Airvault avec sa famille et serait partie vers 18 heures.

Les gendarmes précisent que l'octogénaire n'a ni troubles mentaux ni tendance suicidaire. Elle mesure 1,60 m, pèse 40 kg, a des cheveux blancs et courts. Le 14 juillet dernier, elle était vêtue d'une jupe gris clair et d'un haut bordeaux et beige. Elle est partie à pieds sans ses effets personnels.

Des recherches sans résultat

Cette disparition reste un mystère. Depuis le premier appel à témoins, la brigade d’Airvault n’a reçu aucun témoignage. D'importants moyens de recherches ont été déployés : hélicoptère, drone, pistage de chiens, battues par les militaires, plongeurs. Sans résultat.

Les recherches avec les chiens laissent toutefois penser que la Deux-Sévrienne a pris la direction du lieu-dit "La Guichardière", sur la route départementale 27 en passant par le pont du Vernay, à Airvault. Une piste qualifiée de "probable" par les gendarmes car il s'agit de la route menant à son domicile de Maisontiers, à environ 11 kilomètres d’Airvault. Les recherches se sont concentrées sur les abords de la rivière "le Thouet" et sur la départementale 27 allant d'Airvault à La Guichardière. Elles n'ont pas abouti et ont été élargies jusqu'à Maisontiers mais toujours sans résultat.

En cas de découverte ou d’information, il faut contacter la brigade de gendarmerie d’Airvault au 05 49 64 70 07.