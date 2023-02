La Dordogne, 13e département le plus sûr de France selon les chiffres de la délinquance

Le nombre de délits commis en Dordogne est en hausse, mais ça augmente moins qu'ailleurs en France. Ce mercredi, la préfecture a publié les chiffres de la délinquance en 2022 sur le département. Selon le préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne, "on retrouve les chiffres de 2019, avant la crise du Covid". Le Périgord se situe à la 83ᵉ place sur 96 départements en termes de nombre de faits commis, rapporté à la quantité de population.

Les cambriolages en hausse de 8%

Dans le département, 1.214 personnes ont été victimes d'un cambriolage en 2022, 90 de plus qu'en 2021. Pourtant, depuis plus de dix ans, plus de 130 protocoles de surveillance entre voisins ont été signés et le nombre de caméras de vidéoprotection déployées en Dordogne est en hausse.

La préfecture annonce que de nouvelles caméras seront à nouveau installées cette année et l'année prochaine avant l'arrivée des jeux olympiques en France. Même si aucune épreuve ne se déroulera en Dordogne, des "fanzones" permettront la diffusion des compétitions.

Les coups et blessures augmentent de 10%

Les faits de violences sont aussi en hausse, là aussi moins qu'ailleurs en France. Les forces de l'ordre ont été alertées 2.238 fois pour des faits de violence, soit 10,6% de plus qu'en 2021. Les violences intrafamiliales sont elles en hausse de 16.9% en 2022. Une tendance similaire au reste du pays.

Pour répondre à cette tendance, le parquet de Périgueux, les gendarmes et la police de Dordogne ont mis en place différents moyens de prévention et d'aide aux victimes. Des cellules de lutte contre les atteintes aux personnes (CLAP) sont déployées dans le département, chacune composées de quatre à huit gendarmes. Selon la préfecture, "les groupes d'investigation judiciaire rattaché à la police nationale en Dordogne ont été restructurés et renforcés" pour mieux enquêter sur ces affaires.

Moins de trafic alors qu'il augmente ailleurs

Les amendes forfaitaires dressées par des policiers ou gendarmes pour usage de drogue augmentent aussi dans le département. La préfecture relève +37,4% de faits liés à de la consommation de drogues, "majoritairement du cannabis, mais aussi de la cocaïne et de l'héroïne", explique Sébastien Sarti, commissaire divisionnaire à la tête de la police en Dordogne.

L'un des seuls indicateurs en baisse en 2022 concerne le trafic de stupéfiants : -2.8% dans notre département alors qu'il augmente de 3.6% ailleurs en France. D'importants démantèlements de réseau ont été réalisés en 2022 en Dordogne, et une quarantaine de trafiquants ont été mis en cause.