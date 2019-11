La Dordogne à son tour touchée par l'arnaque aux billets accessoires de cinéma

Périgueux, France

La police de Dordogne met en garde contre l'arrivée dans le département des billets accessoires de cinéma. De faux billets utilisés habituellement lors des tournages et dont les escrocs se servent pour réaliser de vrais achats ou pour tromper leur monde. Trois personnes ont été trouvées ces derniers jours à Périgueux en possession de monnaie factice.

Des faux billets faciles à reconnaître

Cette monnaie de cinéma est pourtant facile à reconnaître pour peu que l'on prenne le temps de regarder les billets. Imprimés sur du papier classique, ils ne craquent pas au toucher comme les vrais billets. Ils ne possèdent ni relief, ni hologramme.

D'autre part, un certain nombre de mentions doivent vous mettre la puce à l'oreille. On peut y lire dans le coin supérieur gauche "movie money" (monnaie de cinéma), et inscrit verticalement sur l'un des bords de chaque face "This is not legal. It is to be used for motion props", autrement dit en Français : "ce billet n'a pas cours légal. Il ne doit être utilisé qu'en tant qu'accessoire de cinéma".

Utiliser des billets de cinéma en dehors du cadre prévu dans la loi constitue un délit d'atteinte à la confiance publique. Les sanctions prévues peuvent aller d'une amende d'au moins 3750 euros jusqu'à une peine d'emprisonnement.