La Dordogne pas à l'abri des risques d'incendies : "ça peut arriver, la végétation sèche très vite"

C'est déjà l'incendie le plus important de l'année, depuis deux jours, la Gironde est au prise avec deux incendies. Alors que des pompiers de Dordogne sont partis en renfort, le colonel Pierre Hierholtz explique que la Dordogne n'est pas à l'abri de connaître des feux d'une telle dimension.

Ce jeudi 14 juillet, ça fait bientôt 24 heures que deux incendies ravagent la forêt de Gironde. Près de 1.000 sapeurs-pompiers interviennent sur les lieux, six avions, quatre Canadair et deux avions bombardiers d'eau, harcèlent le brasier. 32 pompiers de Dordogne sont partis en renfort pour combattre les flammes. Leur chef, le colonel Pierre Hierholtz est venu faire un point sur France Bleu Périgord.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Effectivement, ça peut arriver chez nous, en Dordogne"

Pour le commandant des sapeurs pompiers de la Dordogne, le département n'est pas exempt de tels risques. "Ca peut arriver chez nous, met en garde le colonel Pierre Hierholtz. Mais il précise :La différence aujourd'hui, c'est que la Gironde est soumise à une sécheresse encore plus sévère que la Dordogne et à une température des végétaux encore plus importante."

"On le voit sur les cartes de vigilance météo risques feux de forêts. La Gironde était en rouge bien avant nous. Mais ça peut nous arriver très vite parce que la végétation sèche très vite en ce moment à cause des températures."

Les sapeurs-pompiers périgourdins sont sur les côtés de l'incendie, pour tenter de réduire la largeur du front de flammes. Ils font face à des conditions météo qui risquent de s'aggraver. "La crainte c'est qu'il y ait des reprises de feu cet après-midi avec les températures à plus de 40°C qui sont prévues" indique ce matin le sous-préfet de Langon, Vincent Ferrier.