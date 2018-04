La douane du Havre renforce la lutte contre le commerce illégal de tabac

Par Bertrand Queneutte, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

La lutte contre le commerce illégal de tabac s'intensifie dans la ville du Havre. Plus de contrôles et plus de coups de filet. Avec l'augmentation du prix des cigarettes, la douane du Havre renforce les contrôles et multiplie les saisies.