Pyrénées-Orientales, France

Plus de huit tonnes de tabac ont été saisies en 2017 par la douane, contre cinq tonnes et demie en 2016. C'est une augmentation de 44% dont se satisfait la Direction régionale des douanes de Perpignan, qui vient de publier ses résultats.

Jean-Marie Dionet, le directeur, évoque une très bonne année. Il l'explique par l'augmentation du prix des cigarettes en France (8 euros le paquet en France, à peine 3 euros en Andorre), et par cette très grosse saisie réalisée au Boulou : 1,8 tonne de tabac récupérée au mois d'octobre.

Tolérance 0 contre le trafic de cigarettes

C'est sur demande du ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, que la douane va multiplier les contrôles aux frontières. Dans leur viseur, autant les grands contrebandiers, que les petits acheteurs. La loi autorise de passer la frontière avec quatre cartouches, maximum, depuis un pays européen, et avec une cartouche et demie seulement depuis l'Andorre.

Les amendes peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros, en fonction de nombre de paquets en trop, voire même des sanctions pénales, jusqu'à de la prison ferme.

La douane se servira également désormais de drones à la frontière andorrane, afin d'étudier les circuits des contrebandier qui tenteraient de contourner les postes de contrôles, notamment à Porta.

Un hélicoptère sera aussi mobilisé pour mieux les localiser.

Les saisies de produits stupéfiants ont également augmenté de 21% l'année dernière par rapport à 2016. Au total, 7,5 tonnes de cannabis ont été interceptés, 12 kilos de cocaïne et deux kilos d'héroïne pour une valeur totale de 16 millions d'euros.

Une saisie record en 2018

A la direction régionale des douanes de Perpignan, on se satisfait aussi d'une très belle prise, dès le début d'année 2018 : 540 kilos de cocaïne ont été retrouvés dans un poids-lourd qui se dirigeait vers les Pays-Bas. Valeur estimée à la revente sur le marché noir, 30 millions d'euros.

C'est la plus grosse saisie réalisée par la douane sur les routes en France depuis près de 10 ans.