La drogue du violeur sur Cherbourg-en-Cotentin ?

Le GHB explose dans des bars et discothèques de France. A Cherbourg aussi depuis la rentrée des jeunes se disent victimes. Conditionnée dans de petites fioles en verre ou en plastique cette drogue peut être versée, à l'insu d'une personne, dans une boisson, sans en changer l'aspect. Appelée aussi drogue du violeur le GHB se présente sous forme d'une poudre blanche soluble ou de liquide inodore et incolore au goût légèrement amer ou salé qui se dilue généralement dans un cocktail ou un jus de fruits. Pour l'instant pas de preuves médicales mais de plus en plus de jeunes à Cherbourg se disent victimes dans des soirées en boite de nuit. L'infirmier de l'IUT de Cherbourg a reçu pas loin d'une dizaine de témoignages d'étudiants depuis le début de l'année. Ce qui a poussé Damien Daylies et sa collègue Valérie Jourdain de la MGEN à faire de la prévention ce lundi 4 octobre dans les couloirs de l'institut universitaire de Cherbourg. "Il faut surveiller son verre, rester entre potes, ne pas accepter un verre qu'on a pas vu servir. L'idée ce serait d'avoir un couvercle qu'on perce avec une paille mais moi je milite pour le mug personnel avec couvercle avec lequel on arriverait en boite" précise Valérie Jourdain de la MGEN. "Ca touche les garçons comme les filles il n'y a pas que l'idée du viol mais aussi du vol. C'est une drogue utilisée en anesthésie générale dons on tombe très vite. Après il y a un trou noir de 3 heures. Il faut s'entourer de gens de confiance pour qu'ils puissent intervenir. Soyez vigilants." ajoute Damien Daylies infirmier à l'IUT de Cherbourg. "Moi j'ai pas trop peur car je suis entourée de mes copines . Il faut garder un œil sur son verre moi la dernière fois j'ai été le prendre au bar" affirme Juliette une étudiante de l'IUT de Cherbourg.

Symptômes

Les vomissements

Les nausées

La confusion mentale

Les maux de tête

La somnolence

Les étourdissements et les vertiges

La détresse respiratoire

Le coma

L’amnésie (surtout lorsque le GHB est mélangé à de l’alcool)

La mort (suite à une chute de la tension artérielle, par arrêt respiratoire ou par hypothermie par exemple)

Le GHB peut également entraîner des irritations de l’œsophage et de la bouche à cause de l’hydroxyde de sodium qu’il contient. De la même manière, il crée des irritations cutanées lorsqu’il entre en contact direct avec la peau.