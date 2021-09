La Drômoise interrompue après la chute d'un cycliste de 62 ans

La course cycliste " la Drômoise" organisée par le club de Die a été interrompue ce dimanche après-midi à Valdrôme après la chute d'un concurrent. L'homme âgé de 62 ans a été pris en charge par un hélicoptère du Samu 26 après être tombé en contrebas de la départementale 106. Blessé à la tête et à une épaule, le sexagénaire a été évacué dans un état grave au centre hospitalier de Valence. La course qui rassemblait plusieurs centaines de participants a été définitivement arrêtée après cet accident. La cyclosportive la Drômoise réunit chaque année plus de 2500 concurrents sur trois jours.