La famille d'Amandine Estrabaud suspendue au verdict du procès en appel de Guerric Jehanno

Les parents et le frère d'Amandine Estrabaud devant la cour d'appel de Toulouse : de gauche à droite, Pierre Estrabaud, Rémy Estrabaud et Monique Sire

Guerric Jehanno a t'il violé et tué Amandine Estrabaud à Roquecourbe dans le Tarn le 18 juin 2013 ? L'accusé, condamné en première instance à 30 ans de réclusion criminelle, est à nouveau jugé depuis le début de la semaine à Toulouse devant la cour d'assises de Haute-Garonne. Il continue de clamer son innocence. Au grand désespoir de la famille d'Amandine Estrabaud qui ne sait toujours pas où se trouve le corps de la surveillante du lycée de Castres qui avait 30 ans au moment de sa disparition.

Deuil impossible sans corps

L'interview d'Eliane Santier Copier

Sa tante Eliane Santier parle d'abomination : "il l'a tuée deux fois puisqu'il a pris son corps, et ça pour moi c'est une souffrance de tous les jours, on ne pourra même pas avoir une tombe pour aller se recueillir et ça c'est terrible, c'est une abomination ce qui 's'est passé, le deuil n'est pas possible".

L'interview de Rémy Estrabaud Copier

Le frère d'Amandine Estrabaud, Rémy Estrabaud espère "que la culpabilité de Guerric Jehano soit reconnue" et il "attend surtout de retrouver le corps de sa soeur pour l'enterrer dignement". Il témoigne de ce que lui et ses parents ressentent :

On est meurtri, en colère, perdu, je suis dans la rancœur et j'ai l'impression d'être en face d'un mur qui refuse de parler et de montrer une quelconque émotion

Eliane Santier, la tante d'Amandine Estrabaud © Radio France - Pascale Danyel

La mère de l'accusé trouve qu'on a fait de son enfant "un coupable idéal"

L'interview d'Irma Copier

A l'issue de quatre jours de débats, Guerric Jehanno n'a rien changé à sa ligne de défense. Il se dit innocent. Sa mère Irma Jehanno, qui lui téléphone chaque jour et lui a rendu visite d'abord toutes les semaines à la prison de Seysses, puis depuis la pandémie de Covid, une fois par mois estime qu'on a fait de son fils "un coupable idéal car il n'y a pas de preuves. Elle ajoute : "il n'a pas su se défendre mais maintenant après cinq ans et demi de prison il a compris, il réagit". Et elle conclue, très sûre d'elle : "il n'a rien fait à Amandine Estrabaud".